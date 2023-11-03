Історія переписується. "Золотий м'яч" вручатимуть по-новому: що зміниться

"Золотий м'яч" - нагороду найкращому футболістові світу - з 2024 року присуджуватиме не лише авторитетний французький журнал France Football, а й УЄФА.

Про зміни, які чекають найпрестижнішу нагороду, розповідає РБК-Україна з посиланням на заяву, опубліковану сайтом Спілки європейських футбольних асоціацій.

Що зміниться

Відомо, що вже наступного року буде додано дві нові нагороди. Мова йде про номінації "Т ренер року серед чоловіків" і "Тренер року серед жінок".

Ці нагороди відзначатимуть "неоціненний внесок тренерів в успіх футболістів і футболісток на полі".

До сьогодні ж вручали лише такі нагороди:

"Золотий м’яч" - кращому футболісту серед чоловіків

"Золотий м’яч" - кращій футболістці серед жінок

" Трофей Копа " - найкращому гравцеві до 21 року

Трофей Копа "Трофей Яшина" - кращому воротареві світу

"Трофей імені Герда Мюллера" - кращому бомбардиру попереднього сезону

"Клуб року серед чоловіків" - кращій чоловічій команді

"Клуб року серед жінок" - кращій жіночій команді

"Нагорода імені Сократеса" - футболісту, який робить великий внесок у покращення гуманітарної ситуації у світі

Один з "Золотих м'ячів" Мессі (фото: Вікіпедія)

Яка роль УЄФА в нагороді

Відповідно до угоди Groupe Amaury (власник видань France Football and L’Équipe) залишається власником бренду "Золотий м'яч" і продовжить нагляд за системою голосування, яка "залишатиметься незмінною та незалежною".

УЄФА в свою чергу "надаватиме свій футбольний досвід, продаватиме глобальні комерційні права та організовуватиме щорічну гала-церемонію нагородження".

"Протягом майже 70 років "Золотий м’яч" є найпрестижнішою індивідуальною нагородою у світі футболу та є відзнакою надзвичайної майстерності, відданості, впливу легенд гри та їхнього вагомого сліду в історії спорту. Змагання клубів і національних команд УЄФА, такі як Ліга чемпіонів та Євро, вважаються найвищими світовими етапами для елітних гравців, які часто відіграють вирішальну роль у кандидатурах гравців на головні нагороди та їхнє місце у футбольному пантеоні", - заявив президент УЄФА Александер Чеферін.

"УЄФА та "Золотий м’яч" є синонімами спортивної досконалості, тому наше партнерство буде природним поєднанням видатності та синергії, яка обіцяє бути винятковою", - додав він.

Джанні Рівера з "Золотим м'ячем" у 1970 році (фото: Вікіпедія)

Додамо, що саме французька щоденна національна спортивна газета L’Équipe, якою володіє Groupe Amaury, висловила в 1955 році ідею щодо організації клубного турніру континентального розмаху.

Ця ідея переросла у створення Кубка європейських клубів чемпіонів (зараз - Ліга чемпіонів), який став головним і найпрестижнішим клубним змаганням не лише під егідою УЄФА, а й у всьому світі.

Лауреатами "Золотого м'яча" були, зокрема, українські футболісти: "динамівці" Олег Блохін та Ігор Бєланов, а також Андрій Шевченко, коли він виступав за "Мілан".