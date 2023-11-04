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Без фотофінішу. Відрив Мессі від Холанда за "Золотий м'яч-2023" розкрив France Football

Париж, Субота 04 листопада 2023 11:55
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Без фотофінішу. Відрив Мессі від Холанда за "Золотий м'яч-2023" розкрив France Football Фото: Ліонель Мессі (на передньому плані) здобув восьмий "Золотий м'яч" (twitter.com/ballondor)
Автор: Антон Федорців

Редакція культового видання France Football розкрила деталі голосування за головний індивідуальний приз у світі футболу за 2023 рік. "Золотий м'яч" здобув зірка збірної Аргентини Ліонель Мессі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter нагороди.

Чемпіон світу впевнено випередив усіх конкурентів у боротьбі за приз. Підсумкова перевага над норвежцем Ерлінгом Холандом із англійського "Манчестер Сіті" склала понад сотню пунктів.

Мессі набрав 462 очки в голосуванні. Натомість другий на фініші Холанд завоював лише 357 балів. Суттєво відстали від них інші зірки сучасності – Кіліан Мбаппе (270 пунктів), Кевін Де Брюйне (100) та Родрі (57).

"Золотий м'яч" Мессі здобув увосьме, що дозволило оновити рекорд за кількістю нагород. Прем'єрний приз він завоював ще в 2009 році. Окрім того, він 5 разів завершив рік другим у голосуванні, а в 2007-му став третім після Кака та Роналду.

Напередодні УЄФА оголосив про колаборацію з France Football в організації "Золотого м'яча". Відтепер європейська спілка визначатиме найкращих разом із іменитим журналом. Додатуться і дві нові номінації – Тренер року серед чоловіків і Тренер року серед жінок.

Без фотофінішу. Відрив Мессі від Холанда за &quot;Золотий м'яч-2023&quot; розкрив France Football

До слова, раніше пригадали найстарших володарів "Золотого м'яча" з Мессі в топ-5.

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Золотий м'яч Месси
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