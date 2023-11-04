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Без фотофиниша. Отрыв Месси от Холанда за "Золотой мяч-2023" раскрыл France Football

Париж, Суббота 04 ноября 2023 11:55
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Без фотофиниша. Отрыв Месси от Холанда за "Золотой мяч-2023" раскрыл France Football Фото: Лионель Месси (на переднем плане) получил восьмой "Золотой мяч" (twitter.com/ballondor)
Автор: Антон Федорцив

Редакция культового издания France Football раскрыла детали голосования за главный индивидуальный приз в мире футбола за 2023 год. "Золотой мяч" завоевал звезда сборной Аргентины Лионель Месси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter награды.

Чемпион мира уверенно опередил всех конкурентов в борьбе за приз. Итоговое преимущество над норвежцем Эрлингом Холандом из английского "Манчестер Сити" составило более сотни пунктов.

Месси набрал 462 очка в голосовании. Второй на финише Холанд завоевал всего 357 баллов. Существенно отстали от них другие звезды современности – Килиан Мбаппе (270 пунктов), Кевин Де Брюйне (100) и Родри (57).

"Золотой мяч" Месси получил в восьмой раз, что позволило обновить рекорд по количеству наград. Премьерный приз он завоевал еще в 2009 году. Кроме того, он пять раз завершил год вторым в голосовании, а в 2007-м стал третьим после Кака и Роналду.

Накануне УЕФА объявил о коллаборации из France Football в организации "Золотого мяча". Теперь европейский союз будет определять лучших вместе с именитым журналом. Добавятся и две новые номинации – Тренер года среди мужчин и Тренер года среди женщин.

Без фотофиниша. Отрыв Месси от Холанда за &quot;Золотой мяч-2023&quot; раскрыл France Football

К слову, ранее вспомнили самых старших обладателей "Золотого мяча" с Месси в топ-5.

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Золотой мяч Месси
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