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Форвард "Торонто" з дублем і трьома асистами очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Вашингтон, Четвер 21 березня 2024 10:58
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Форвард "Торонто" з дублем і трьома асистами очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео Фото: Остон Меттьюз набрав п'ять пунктів проти "Кепіталз" (twitter.com/MapleLeafs)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали центрального нападника "Торонто Мейпл Ліфс" Остона Меттьюза найкращим виконавцем ігрового дня регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Лідер "Мейпл Ліфс" доклався до виїзної перемоги над "Вашингтоном" (7:3). Він закинув дві шайби та віддав три результативні передачі.

Якраз Меттьюз відкрив рахунок на першій же хвилині протистояння, коли на "п'ятаку" замкнув передачу Домі. У другому періоді подвоїв перевагу "Мейпл Ліфс" Нюландер. У середині 20-хвилинки "Кепіталз" відповіли шайбою Овєчкіна.

До справи повернувся Меттьюз. Спершу він влучно кинув від синьої лінії. А після гола Макмайкла форвард допоміг відзначитися Маккейбу. На початку фінального періоду Овєчкін востаннє потішив фанатів "Вашингтона". А далі Макманн, Бертуцці й Таварес встановили підсумковий результат, а Меттьюз асистував двом останнім.

До трійки зірок вечора також потрапили вінгер "Торонто" Макс Домі та воротар "Лос-Анджелеса" Давід Ріттіх. Перший віддав 4 результативні передачі в протистоянні з "Вашингтоном" (7:3). Натомість голкіпер парирував 30 кидків і завершив шатаутом матч проти "Міннесоти" (6:0).

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Вашингтон" – "Торонто" – 3:7 (0:1, 2:3, 1:3)
  • "Даллас" – "Арізона" – 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)
  • "Лос-Анджелес" – "Міннесота" – 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)

До слова, напередодні нападник "Бостона" Пастрняк очолив хіт-парад зірок із хет-триком проти "Оттави".

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