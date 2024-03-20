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Лідер "Бостона" з переможним хет-триком став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Бостон, Середа 20 березня 2024 13:06
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Лідер "Бостона" з переможним хет-триком став головною зіркою вечора НХЛ: відео Фото: Давід Пастрняк отримує вітання одноклубників (facebook.com/NHLBruins)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив крайнього нападника "Бостон Брюїнз" Давіда Пастрняка першою зіркою ігрового вечора регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

27-річний чех доклався до впевненої перемоги над "Оттавою" (6:2). Він тричі розписався у воротах канадської команди.

Саме Пастрняк відкрив рахунок у поєдинку, коли в середині стартового періоду підставив ключку під кидок Гжелсіка. Згодом він реалізував вихід 1 в 0 після перехоплення в центрі майданчика. У другій 20-хвилинці двічі відзначилися "Сенаторз" (Пінто, Б. Ткачук), а "Брюїнз" відповіли лише шайбою Бразо.

А ось у фінальному періоді забивав лише "Бостон". Для початку Пастрняк зіграв на добиванні в затяжній атаці господарів. Його заспів підтримали Боквіст і Бразо, ствердивши підсумковий розгром "Оттави".

До топ-трійки зірок також потрапили форвард "Вінніпега" Марк Шайфлі та центральний нападник "Колорадо" Мікко Рантанен. Перший оформив хет-трик у виїзній перемозі над "Рейнджерс" (4:2). Натомість другий трьома шайбами допоміг переграти "Сент-Луїс" (4:3).

Усі результати вечора в НХЛ:

Лідер &quot;Бостона&quot; з переможним хет-триком став головною зіркою вечора НХЛ: відео

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