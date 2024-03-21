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Форвард "Торонто" с дублем и тремя ассистами возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Вашингтон, Четверг 21 марта 2024 10:58
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Форвард "Торонто" с дублем и тремя ассистами возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео Фото: Остон Мэттьюз набрал пять пунктов против "Кэпиталз" (twitter.com/MapleLeafs)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги выбрали центрального нападающего "Торонто Мейпл Лифс" Остона Мэттьюза лучшим исполнителем игрового дня регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Лидер "Мейпл Лифс" приложился к выездной победе над "Вашингтоном" (7:3). Он забросил две шайбы и отдал три результативных передачи.

Как раз Мэттьюз открыл счет на первой же минуте противостояния, когда на "пятаке" замкнул передачу Доми. Во втором периоде удвоил преимущество "Мейпл Лифс" Нюландер. В середине 20-минутки "Кэпиталз" ответили шайбой Овечкина.

К делу вернулся Мэттьюз. Сначала он метко бросил от синей линии. А после гола Макмайкла форвард помог отличиться Маккейбу. В начале финального периода Овечкин в последний раз порадовал фанатов "Вашингтона". А дальше Макманн, Бертуцци и Таварес установили итоговый результат, а Мэттьюз ассистировал двум последним.

В тройку звезд вечера также попали вингер "Торонто" Макс Доми и вратарь "Лос-Анджелеса" Давид Риттих. Первый отдал 4 результативных передачи в противостоянии с "Вашингтоном" (7:3). Голкипер же парировал 30 бросков и завершил шатаутом матч против "Миннесоты" (6:0).

Все результаты вечера в НХЛ:

  • "Вашингтон" – "Торонто" – 3:7 (0:1, 2:3, 1:3)
  • "Даллас" – "Аризона" – 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)
  • "Лос-Анджелес" – "Миннесота" – 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)

К слову, накануне нападающий "Бостона" Пастрняк возглавил хит-парад звезд с хет-триком против "Оттавы".

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