Форвард "Торонто" с дублем и тремя ассистами возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

Лидер "Мейпл Лифс" приложился к выездной победе над "Вашингтоном" (7:3). Он забросил две шайбы и отдал три результативных передачи.

Как раз Мэттьюз открыл счет на первой же минуте противостояния, когда на "пятаке" замкнул передачу Доми. Во втором периоде удвоил преимущество "Мейпл Лифс" Нюландер. В середине 20-минутки "Кэпиталз" ответили шайбой Овечкина.

К делу вернулся Мэттьюз. Сначала он метко бросил от синей линии. А после гола Макмайкла форвард помог отличиться Маккейбу. В начале финального периода Овечкин в последний раз порадовал фанатов "Вашингтона". А дальше Макманн, Бертуцци и Таварес установили итоговый результат, а Мэттьюз ассистировал двум последним.

В тройку звезд вечера также попали вингер "Торонто" Макс Доми и вратарь "Лос-Анджелеса" Давид Риттих. Первый отдал 4 результативных передачи в противостоянии с "Вашингтоном" (7:3). Голкипер же парировал 30 бросков и завершил шатаутом матч против "Миннесоты" (6:0).

Все результаты вечера в НХЛ: