Форвард "Шахтаря" породистим голом зняв іспанське прокляття збірної України U-21: відео
Молодіжна збірна України відкрила рахунок у третьому турі групового етапу чемпіонату Європи-2023 проти однолітків із Іспанії. Голом відзначився Богдан В'юнник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку.
Українська команда вперше забила в протистояннях із іспанцями молодіжному рівні. Досі різні покоління молодіжки не змогли пробити воротарів "Фурії Рохи" в трьох матчах.
"Синьо-жовті" вийшли вперед під завісу першої половини. На 43-й хвилині Назаренко прорвався правим флангом і виконав навіс на лінію воротарського майданчика. Туди влетів В'юнник і головою вгатив м'яч у сітку.
Відео гола В'юнника:
Who needs Mudryk?— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 27, 2023
Nazarenko with electric pace to run half the pitch to cross into Vyunnyk who makes no mistake with a solid header
Reserves eh?
(In all honesty incredibly lucky to be ahead at all & not 3 goals down but they’ll take it)
pic.twitter.com/qQUv6TmXvx
Переможець очного протистояння двох лідерів групи B завершить груповий етап на першому місці квартету. Тоді в чвертьфіналі суперником тріумфатора стане друга команда групи D (Франція, Італія, Швейцарія і Норвегія). Друга ж збірна зустрінеться з переможцем цього квартету.
До слова, раніше пригадали попередні зустрічі збірної України U-21 з молодіжною збірною Іспанії за участі Ротаня.
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