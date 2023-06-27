Форвард "Шахтаря" породистим голом зняв іспанське прокляття збірної України U-21: відео

Молодіжна збірна України відкрила рахунок у третьому турі групового етапу чемпіонату Європи-2023 проти однолітків із Іспанії. Голом відзначився Богдан В'юнник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку .

Українська команда вперше забила в протистояннях із іспанцями молодіжному рівні. Досі різні покоління молодіжки не змогли пробити воротарів "Фурії Рохи" в трьох матчах.

"Синьо-жовті" вийшли вперед під завісу першої половини. На 43-й хвилині Назаренко прорвався правим флангом і виконав навіс на лінію воротарського майданчика. Туди влетів В'юнник і головою вгатив м'яч у сітку.

Відео гола В'юнника:

Who needs Mudryk?



Nazarenko with electric pace to run half the pitch to cross into Vyunnyk who makes no mistake with a solid header



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Reserves eh?



(In all honesty incredibly lucky to be ahead at all & not 3 goals down but they’ll take it)



pic.twitter.com/qQUv6TmXvx — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 27, 2023

Переможець очного протистояння двох лідерів групи B завершить груповий етап на першому місці квартету. Тоді в чвертьфіналі суперником тріумфатора стане друга команда групи D (Франція, Італія, Швейцарія і Норвегія). Друга ж збірна зустрінеться з переможцем цього квартету.