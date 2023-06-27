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Форвард "Шахтера" породистым голом снял испанское проклятие сборной Украины U-21: видео

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Бухарест, Вторник 27 июня 2023 22:42
Форвард "Шахтера" породистым голом снял испанское проклятие сборной Украины U-21: видео Фото: Богдан Вьюнник отличился в третьем туре Евро-2023 (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Молодежная сборная Украины открыла счет в третьем туре группового этапа чемпионата Европы-2023 против сверстников из Испании. Голом отличился Богдан Вьюнник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол поединка.

Украинская команда впервые забила в противостояниях с испанцами на молодежном уровне. До сих пор разные поколения молодежки не смогли пробить вратарей "Фурии Рохи" в трех матчах.

"Сине-желтые" вышли вперед под занавес первой половины. На 43-й минуте Назаренко прорвался правым флангом и выполнил навес на линию вратарской. Туда влетел Вьюнник и головой вколотил мяч в сетку.

Видео гола Вьюнника:

Победитель очного противостояния двух лидеров группы B завершит групповой этап на первом месте квартета. Тогда в четвертьфинале соперником триумфатора станет вторая команда группы D (Франция, Италия, Швейцария и Норвегия). Вторая сборная встретится с победителем этого квартета.

К слову, ранее вспомнили встречи сборной Украины U-21 с молодежной сборной Испании с участием Ротаня.

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