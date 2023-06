Форвард "Шахтера" породистым голом снял испанское проклятие сборной Украины U-21: видео

Украинская команда впервые забила в противостояниях с испанцами на молодежном уровне. До сих пор разные поколения молодежки не смогли пробить вратарей "Фурии Рохи" в трех матчах.

"Сине-желтые" вышли вперед под занавес первой половины. На 43-й минуте Назаренко прорвался правым флангом и выполнил навес на линию вратарской. Туда влетел Вьюнник и головой вколотил мяч в сетку.

Видео гола Вьюнника:

Who needs Mudryk?



Nazarenko s electric pace to run half pitch to cross into Vyunnyk who makes no mistake with solid header



‍



Reserves eh?



(В all honesty incredibly lucky to be ahead at all & no 3 goals down but they'll take it)



pic.twitter.com/qQUv6TmXvx — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 27, 2023