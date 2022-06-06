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Форвард сборной Украины получил вариант в АПЛ

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Ноттингем, Понедельник 06 июня 2022 14:17
Форвард сборной Украины получил вариант в АПЛ Фото: Артем Довбик (слева) (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Вместо итальянской Серии А нападающий СК "Днепр-1" Артем Довбик может оказаться в английской Премьер-лиге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий менеджера Алексея Люндовского Sport Arena.

Украинский форвард всерьез заинтересовал новичка АПЛ – "Ноттингем Форест". Представитель Довбика подтвердил факт переговоров с англичанами.

По данным британской Daily Star, "лесники" подготовили на трансфер нападающего сборной Украины 10 млн фунтов. Накануне скауты "Форест" якобы вживую наблюдали за игрой Довбика в матче сборных Уэльса и Украины.

Конкуренцию ноттингемцам в борьбе за 24-летнего форварда составит "Торино". Итальянский середняк несколько месяцев ведет украинца и даже приглашал его на смотрины. Сам Довбик заинтересован в переходе в один из топ-чемпионатов Европы.

В сезоне 2021/22 Артем Довбик провел 17 матчей в УПЛ, в которых забил 14 мячей и отдал 4 результативных передачи. Форвард уже пытался закрепиться за пределами Украины в 2018-2020 гг., когда с переменным успехом защищал цвета датских "Митьюлланна" и "Сеннерйюска".

К слову, ранее собрали реакции соцсетей на поражение сборной Украины в плей-офф квалификации к ЧМ-2022.

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