Слишком крепкий Хеннесси и тоска по пыткам теорией: сеть радуется и грустит со сборной Украины
Сборная Украины с минимальным поражением Уэльса (0:1) упустила последний шанс поехать на чемпионат мира-2022 в Катаре.
Реакция украинского общества на неудачу национальной команды – в специальной подборке РБК-Украина.
Бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко гордится родной командой, несмотря на поражение в Кардиффе. "Не все в жизни определяется результатом!" – золотые слова от обладателя "Золотого мяча-2004".
Телеведущий Евгений Зинченко констатировал, что в этот раз "сине-желтые" не справились с выдержанными "предложениями" сборной Уэльса. "Хеннесси и Бейл(ис) оказались очень крепкими для нас", – резюмировал он.
Актер и телезвезда Андрей Бедняков поблагодарил национальную команду за достойное выступление. А на чемпионате мира в Катаре пообещал болеть за сборную Польши.
Вспомнил все трудности в процессе подготовки к плей-офф квалификации на ЧМ-2022 министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт. "В условиях войны, без возможности завершить чемпионат и полноценно тренироваться, сборная Украины выдала увлекательную серию, остановившись в шаге от триумфа", – напомнил чиновник.
В свою очередь тактический гик Михаил Смоловый к оценке результата подошел очень строго. По его мнению, национальная команда нуждается в более сильном специалисте в футбольной теории.
Главный архивариус отечественного футбола Артур Валерко был более снисходителен к Петракову. Но написание истории на наших глазах произошло с участием именно его команды.
Петракову був один рік, коли Уельс вперше й востаннє до 2022-го грав на чемпіонаті світу. Історія пишеться на наших очах.— Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) June 5, 2022
В то же время комментатор Виктор Вацко отметил выполненную сборную Украины миссию. В течение недели она была достойным послом великой, мужественной, храброй страны в мире спорта.
Украинский рэпер Freel уверен, что "сине-желтые" выложились на все 100. А ненавидеть украинцам есть кого, и это даже не арбитр Матеу Лаос с его неназначенным пенальти...
Збірна, дякуємо, рідні! Знаємо, що ви виклались. Не буду хейтити своїх, нам є кого ненавидіти.— Freel (@FreelFreel) June 5, 2022
Спортивная редакция "Немецкой волны" зафиксировала единение украинских и валлийских фанатов. Общих интересов у двух народов сейчас гораздо больше, чем разные футбольные симпатии.
Даже после победы над Украиной сборная Уэльса показала достоинство. Солидарность с украинцами – высшая цель всей Британии за пределами спортивных арен.
Напомним, что украинская сборная проиграла Уэльсу решающий матч отбора к ЧМ-2022.
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