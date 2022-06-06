Слишком крепкий Хеннесси и тоска по пыткам теорией: сеть радуется и грустит со сборной Украины

Сборная Украины с минимальным поражением Уэльса (0:1) упустила последний шанс поехать на чемпионат мира-2022 в Катаре.

Бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко гордится родной командой, несмотря на поражение в Кардиффе. "Не все в жизни определяется результатом!" – золотые слова от обладателя "Золотого мяча-2004".

Телеведущий Евгений Зинченко констатировал, что в этот раз "сине-желтые" не справились с выдержанными "предложениями" сборной Уэльса. "Хеннесси и Бейл(ис) оказались очень крепкими для нас", – резюмировал он.

Актер и телезвезда Андрей Бедняков поблагодарил национальную команду за достойное выступление. А на чемпионате мира в Катаре пообещал болеть за сборную Польши.

Вспомнил все трудности в процессе подготовки к плей-офф квалификации на ЧМ-2022 министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт. "В условиях войны, без возможности завершить чемпионат и полноценно тренироваться, сборная Украины выдала увлекательную серию, остановившись в шаге от триумфа", – напомнил чиновник.

В свою очередь тактический гик Михаил Смоловый к оценке результата подошел очень строго. По его мнению, национальная команда нуждается в более сильном специалисте в футбольной теории.

Главный архивариус отечественного футбола Артур Валерко был более снисходителен к Петракову. Но написание истории на наших глазах произошло с участием именно его команды.

Петракову був один рік, коли Уельс вперше й востаннє до 2022-го грав на чемпіонаті світу. Історія пишеться на наших очах. — Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) June 5, 2022

В то же время комментатор Виктор Вацко отметил выполненную сборную Украины миссию. В течение недели она была достойным послом великой, мужественной, храброй страны в мире спорта.

Украинский рэпер Freel уверен, что "сине-желтые" выложились на все 100. А ненавидеть украинцам есть кого, и это даже не арбитр Матеу Лаос с его неназначенным пенальти...

Збірна, дякуємо, рідні! Знаємо, що ви виклались. Не буду хейтити своїх, нам є кого ненавидіти. — Freel (@FreelFreel) June 5, 2022

Спортивная редакция "Немецкой волны" зафиксировала единение украинских и валлийских фанатов. Общих интересов у двух народов сейчас гораздо больше, чем разные футбольные симпатии.

Даже после победы над Украиной сборная Уэльса показала достоинство. Солидарность с украинцами – высшая цель всей Британии за пределами спортивных арен.