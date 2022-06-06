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Форвард збірної України отримав варіант із АПЛ

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Ноттінгем, Понеділок 06 червня 2022 14:17
Форвард збірної України отримав варіант із АПЛ Фото: Артем Довбик (ліворуч) (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Замість італійської Серії А нападник СК "Дніпро-1" Артем Довбик може опинитися в англійській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар менеджера Олексія Люндовського Sport Arena.

Український форвард всерйоз зацікавив новачка АПЛ – "Ноттінгем Форест". Представник Довбика підтвердив факт перемовин із англійцями.

За даними британської Daily Star, "лісники" підготували на трансфер нападника збірної України 10 млн фунтів. Напередодні скаути "Форест" нібито наживо спостерігали за грою Довбика в матчі збірних Уельсу та України.

Конкуренцію ноттінгемцям у боротьбі за 24-річного форварда складе "Торіно". Італійський середняк кілька місяців веде українця та навіть запрошував його на оглядини. Сам Довбик зацікавлений у переході в один із топ-чемпіонатів Європи.

У сезоні 2021/22 Артем Довбик провів 17 матчів в УПЛ, у яких забив 14 м'ячів і віддав 4 результативні передачі. Форвард уже намагався закріпитися за межами України в 2018-2020 рр., коли з перемінним успіхом захищав кольори данських "Мідтьюлланна" та "Сьоннерюска".

До слова, раніше зібрали реакції соцмереж на поразку збірної України в плей-офф кваліфікації до ЧС-2022.

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