Форвард "Оттави" з переможною шайбою в овертаймі став головною зіркою вечора НХЛ: відео
Медіадепартамент Національної хокейної ліги обрав центрфорварда "Оттави Сенаторз" Тіма Штюцле найкращим виконавцем чергового ігрового дня регулярного чемпіонату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.
Молодий німець став головною дійовою особою у домашньому протистоянні "сенаторів" із "Калгарі" (4:3 ОТ). Він віддав 3 результативні передачі та оформив переможний гол.
У стартовому періоді Штюцле допоміг Брейді Ткачуку відкрити рахунок. У відповідь "Флеймз" закинули три шайби до середини третьої 20-хвилинки. Форвард "Оттави" змушений був знову проявити себе асистентом, віддавши передачі на Бетерсона та Дебрінкета. А в овертаймі вирвався на оперативний простір і виконав влучний кидок повз голкіпера "Калгарі".
Підсумковий результат, однак, не змінив турнірного становища обох команд. "Сенаторз" ідуть аж на 7-й сходинці Атлантичного дивізіону з туманними перспективами на вихід у плей-офф. Натомість "Флеймз" замикають топ-5 Тихоокеанського дивізіону.
До топ-3 зірок вечора також потрапили центрфорвард "Детройта" Ділан Ларкін і вінгер "Арізони" Лоусон Крауз. Перший дублем допоміг розгромити "Ванкувер" на виїзді (6:1). Натомість другий закинув дві шайби "Нешвіллу" (4:2).
Усі результати вечора в НХЛ:
- "Оттава" – "Калгарі" – 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)
- "Міннесота" – "Флорида" – 1:2 буліти (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:2)
- "Нешвілл" – "Арізона" – 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)
- "Ванкувер" – "Детройт" – 1:6 (0:2, 1:1, 0:3)
- "Лос-Анджелес" – "Баффало" – 5:2 (0:0, 4:0, 1:2)
До слова, напередодні оборонець "Сан-Хосе" Карлссон очолив хіт-парад зірок із трьома очками проти "Вашингтона".
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