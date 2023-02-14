ua ru
Вт, 14 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Форвард "Оттави" з переможною шайбою в овертаймі став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Новость на русском →
Оттава, Вівторок 14 лютого 2023 12:42
Форвард "Оттави" з переможною шайбою в овертаймі став головною зіркою вечора НХЛ: відео Фото: Тім Штюцле (праворуч) набрав 4 пункти проти "Калгарі" (nhl.com)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги обрав центрфорварда "Оттави Сенаторз" Тіма Штюцле найкращим виконавцем чергового ігрового дня регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Молодий німець став головною дійовою особою у домашньому протистоянні "сенаторів" із "Калгарі" (4:3 ОТ). Він віддав 3 результативні передачі та оформив переможний гол.

У стартовому періоді Штюцле допоміг Брейді Ткачуку відкрити рахунок. У відповідь "Флеймз" закинули три шайби до середини третьої 20-хвилинки. Форвард "Оттави" змушений був знову проявити себе асистентом, віддавши передачі на Бетерсона та Дебрінкета. А в овертаймі вирвався на оперативний простір і виконав влучний кидок повз голкіпера "Калгарі".

Підсумковий результат, однак, не змінив турнірного становища обох команд. "Сенаторз" ідуть аж на 7-й сходинці Атлантичного дивізіону з туманними перспективами на вихід у плей-офф. Натомість "Флеймз" замикають топ-5 Тихоокеанського дивізіону.

До топ-3 зірок вечора також потрапили центрфорвард "Детройта" Ділан Ларкін і вінгер "Арізони" Лоусон Крауз. Перший дублем допоміг розгромити "Ванкувер" на виїзді (6:1). Натомість другий закинув дві шайби "Нешвіллу" (4:2).

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Оттава" – "Калгарі" – 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)
  • "Міннесота" – "Флорида" – 1:2 буліти (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:2)
  • "Нешвілл" – "Арізона" – 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)
  • "Ванкувер" – "Детройт" – 1:6 (0:2, 1:1, 0:3)
  • "Лос-Анджелес" – "Баффало" – 5:2 (0:0, 4:0, 1:2)

До слова, напередодні оборонець "Сан-Хосе" Карлссон очолив хіт-парад зірок із трьома очками проти "Вашингтона".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛ хоккей
NEWS
Рамштайн-9: чого чекати Україні від чергової зустрічі союзників
Рамштайн-9: чого чекати Україні від чергової зустрічі союзників
DAILY
Андрій Садовий: Єдиний шанс на спокійне життя – це розділ Росії на кілька незалежних країн
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Андрій Садовий: Єдиний шанс на спокійне життя – це розділ Росії на кілька незалежних країн