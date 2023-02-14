Форвард "Оттави" з переможною шайбою в овертаймі став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

Молодий німець став головною дійовою особою у домашньому протистоянні "сенаторів" із "Калгарі" (4:3 ОТ). Він віддав 3 результативні передачі та оформив переможний гол.

У стартовому періоді Штюцле допоміг Брейді Ткачуку відкрити рахунок. У відповідь "Флеймз" закинули три шайби до середини третьої 20-хвилинки. Форвард "Оттави" змушений був знову проявити себе асистентом, віддавши передачі на Бетерсона та Дебрінкета. А в овертаймі вирвався на оперативний простір і виконав влучний кидок повз голкіпера "Калгарі".

Підсумковий результат, однак, не змінив турнірного становища обох команд. "Сенаторз" ідуть аж на 7-й сходинці Атлантичного дивізіону з туманними перспективами на вихід у плей-офф. Натомість "Флеймз" замикають топ-5 Тихоокеанського дивізіону.

До топ-3 зірок вечора також потрапили центрфорвард "Детройта" Ділан Ларкін і вінгер "Арізони" Лоусон Крауз. Перший дублем допоміг розгромити "Ванкувер" на виїзді (6:1). Натомість другий закинув дві шайби "Нешвіллу" (4:2).

Усі результати вечора в НХЛ: