Оборонець "Сан-Хосе" з трьома набраними пунктами очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

Досвідчений швед доклався до виїзної перемоги над "Вашингтоном" (4:1). Оборонець закинув шайбу та віддав 2 результативні передачі.

У дебюті зустрічі Карлссон разом із Гаджовічем підготували ґрунт для гола Свєчнікова. А в другій 20-хвилинці скандинав допоміг реалізувати більшість Барабанову. Сам відзначився у третьому періоді, коли влучним кидком від правого борту застав зненацька Ліндгрена.

Завдяки тріумфу в столиці "Сан-Хосе" Карлссона відірвався від аутсайдера Тихоокеанського дивізіону – "Анахайма". Утім, шанси "Шаркс" на плей-офф виглядають примарними. Натомість "Вашингтон" може опинитися зайвим у боротьбі за путівку від дивізіону Метрополітен, де з "Кепіталз" за два місця під сонцем конкурують "Піттсбург" і "Нью-Йорк Айлендерс".

Доповнили топ-трійку зірок вінгер "Сіетла" Джейден Шварц і оборонець "Монреаля" Джордан Харріс. Крайній нападник "Кракен" оформив дубль проти "Філадельфії" (4:3). Натомість американець у лавах "Канадієнс" закинув дві шайби в протистоянні з "Едмонтоном" (6:2).

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