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Оборонець "Сан-Хосе" з трьома набраними пунктами очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

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Вашингтон, Понеділок 13 лютого 2023 11:47
Оборонець "Сан-Хосе" з трьома набраними пунктами очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео Фото: Ерік Карлссон оформив гол і два асисти проти "Вашингтона" (rds.ca)
Автор: Антон Федорців

Альтернативний капітан "Сан-Хосе Шаркс" Ерік Карлссон визнаний найкращим хокеїстом чергового ігрового дня регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Досвідчений швед доклався до виїзної перемоги над "Вашингтоном" (4:1). Оборонець закинув шайбу та віддав 2 результативні передачі.

У дебюті зустрічі Карлссон разом із Гаджовічем підготували ґрунт для гола Свєчнікова. А в другій 20-хвилинці скандинав допоміг реалізувати більшість Барабанову. Сам відзначився у третьому періоді, коли влучним кидком від правого борту застав зненацька Ліндгрена.

Завдяки тріумфу в столиці "Сан-Хосе" Карлссона відірвався від аутсайдера Тихоокеанського дивізіону – "Анахайма". Утім, шанси "Шаркс" на плей-офф виглядають примарними. Натомість "Вашингтон" може опинитися зайвим у боротьбі за путівку від дивізіону Метрополітен, де з "Кепіталз" за два місця під сонцем конкурують "Піттсбург" і "Нью-Йорк Айлендерс".

Доповнили топ-трійку зірок вінгер "Сіетла" Джейден Шварц і оборонець "Монреаля" Джордан Харріс. Крайній нападник "Кракен" оформив дубль проти "Філадельфії" (4:3). Натомість американець у лавах "Канадієнс" закинув дві шайби в протистоянні з "Едмонтоном" (6:2).

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Монреаль" – "Едмонтон" – 6:2 (1:0, 3:2, 2:0)
  • "Філадельфія" – "Сіетл" – 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)
  • "Вашингтон" – "Сан-Хосе" – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
  • "Вегас" – "Анахайм" – 7:2 (1:0, 1:1, 5:1)

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