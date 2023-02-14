Форвард "Оттавы" с победной шайбой в овертайме стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Молодой немец стал главным действующим лицом в домашнем противостоянии "сенаторов" и "Калгари" (4:3 ОТ). Он отдал 3 результативных передачи и оформил победный гол.

В стартовом периоде Штюцле помог Брейди Ткачуку открыть счет. В ответ "Флеймз" забросили три шайбы к середине третьей 20-минутки. Форвард "Оттавы" вынужден был снова проявить себя ассистентом, отдав передачи на Бетерсона и Дебринкета. А в овертайме вырвался на оперативное пространство и исполнил точный бросок мимо голкипера "Калгари".

Итоговый результат, однако, не изменил турнирного положения обеих команд. "Сенаторз" идут на 7-й строчке Атлантического дивизиона с туманными перспективами на выход в плей-офф. "Флеймз" же замыкают топ-5 Тихоокеанского дивизиона.

В топ-3 звезд вечера также попали центрфорвард "Детройта" Дилан Ларкин и вингер "Аризоны" Лоусон Крауз. Первый дублем помог разгромить "Ванкувер" на выезде (6:1). Второй в свою очередь забросил две шайбы "Нэшвиллу" (4:2).

Все результаты вечера в НХЛ: