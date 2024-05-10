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Форвард "Оклахоми" ефектно завершив шалену атаку після перехоплення: момент дня в НБА

Оклахома-Сіті, П'ятниця 10 травня 2024 12:23
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Форвард "Оклахоми" ефектно завершив шалену атаку після перехоплення: момент дня в НБА Фото: Джейлен Вільямс набрав 20 очок проти "Далласа" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив оборонець з навиками форварда "Оклахоми-Сіті Тандер" Джейлен Вільямс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Американець організував хайлайт ночі на старті фінальної чверті протистояння з "Далласом". Воллес утік атакувати з власної половини, але не зміг влучити в кошик. Та Вільямс у високому польоті двома руками оформив видовищний путбек.

Утім, старань обох баскетболістів не вистачило для загального успіху "Тандер". "Маверікс" зуміли дотиснути "Оклахому" (119:110). Тепер "Даллас" зрівняв рахунок у серії перед двома поєдинками в Техасі.

Найрезультативнішим у поєдинку став лідер "Тандер" Шей Гілджис-Александер. Він набрав 33 очки, зробив 12 підбирань і віддав 8 передач. Натомість Вільямс додав у скарбничку "Оклахоми" ще 20 пунктів.

Хто такий Джейлен Вільямс

Уродженець Колорадо, на студентському рівні виступав за "Бронкос" Університету Санта-Клари. Обраний "Оклахомою" під 12-м номером драфту НБА-2022.

Грав у баскетбол у гілбертській школі Перрі в штаті Арізона, куди переїхала його родина. У старших класах виріс на понад 20 см. У коледжі прогресував у кожному новому сезоні Національної асоціації студентського спорту (NCAA). Дебютний сезон завершив у Збірній новачків асоціації.

Молодший брат Вільямса – Коуді – вважається одним із найперспективніших баскетболістів-школярів. Торік він розпочав виступи за "Колорадо Буффалос" на рівні NCAA.

До слова, напередодні центровий "Індіани" Тернер очолив підбірку моментів зі слемданком проти "Нікс".

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