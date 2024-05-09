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Слемданк центрового "Індіани" однією правою після "сліпої" передачі: момент дня в НБА

Нью-Йорк, Четвер 09 травня 2024 12:18
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Слемданк центрового "Індіани" однією правою після "сліпої" передачі: момент дня в НБА Фото: Майлз Тернер не врятував "Пейсерс" від поразки (indystar.com)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився центровий "Індіани Пейсерс" Майлз Тернер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Досвідчений американець запам'ятався епізодом у другій чверті протистояння з "Нью-Йорком". На вході до "фарби" він отримав прихований пас Хелібертона та з-під Макбрайда ефектно вгатив згори.

Старань Тернера забракло для загального успіху "Індіани". "Нікс" здобули другу перемогу поспіль і закріпили перевагу в серії (2:0). Наступні два поєдинки команди зіграють в Індіанаполісі.

Найрезультативнішим на паркеті був згаданий оборонець "Пейсерс" Тайріз Хелібертон. Він набрав 34 очки, зробив 6 підбирань і віддав 9 передач. Тим часом Тернер оформив 6 пунктів і 7 підбирань.

Хто такий Майлз Тернер

Уродженець Техасу, на студентському рівні виступав за місцевих "Лонгорнс". Обраний "Індіаною" під 11-м номером драфту НБА-2015.

Проводить дев'ятий сезон поспіль у складі "Пейсерс". Двічі завершував регулярний чемпіонат лідером за блокшотами (2019, 2021). У березні став рекордсменом в історії "Індіани" за цим показником. У складі збірної США U-18 виграв Кубок Америк-2014.

У вільний час Тернер любить складати Lego та займається йогою. У січні торік підписав новий 2-річний контракт із "Пейсерс" на 60 млн доларів. Також може закрити позицію важкого форварда.

До слова, напередодні форвард "Далласа" Джонс очолив хіт-парад моментів із путбеком проти "Оклахоми".

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