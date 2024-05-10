Форвард "Оклахомы" эффектно завершил безумную атаку после перехвата: момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Американец организовал хайлайт ночи на старте финальной четверти противостояния с "Далласом". Уоллес сбежал атаковать из собственной половины, но не смог попасть в корзину. Но Уильямс в высоком полете двумя руками оформил зрелищный путбэк.

Впрочем, стараний обоих баскетболистов не хватило для всеобщего успеха "Тандер". "Маверикс" сумели дожать "Оклахому" (119:110). Теперь "Даллас" сравнял счет в серии перед двумя поединками в Техасе.

Самым результативным в поединке стал лидер "Тандер" Шей Гилджес-Александер. Он набрал 33 очка, сделал 12 подборов и отдал 8 передач. В свою очередь Уильямс добавил в копилку "Оклахомы" еще 20 пунктов.

Кто такой Джейлен Уильямс

Уроженец Колорадо, на студенческом уровне выступал за "Бронкос" Университета Санта-Клары. Выбран "Оклахомой" под 12-м номером драфта НБА-2022.

Играл в баскетбол в гилбертской школе Перри в штате Аризона, куда переехала его семья. В старших классах вырос более чем на 20 см. В колледже прогрессировал в каждом новом сезоне Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Дебютный сезон завершил в Сборной новичков ассоциации.

Младший брат Уильямса – Коуди – считается одним из самых перспективных баскетболистов-школьников. В прошлом году он начал выступления за "Колорадо Буффалос" на уровне NCAA.