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Форвард "Голден Стейт" оформив переможний баззер в овертаймі: момент дня в НБА

Фото: Кевон Луні відправив "Атланту" додому з нічим (wfmz.com)
Автор: Антон Федорців

Важкий форвард "Голден Стейт Ворріорз" Кевон Луні вирвав драматичну перемогу над "Атлантою Гокс" і очолив хіт-парад найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

26-річний американець виконав переможний кидок під супровід сирени. До моменту Луні рахунок у другому овертаймі був рівним – 141:141. Він підхопив м'яч після невдалої спроби з-за дуги Томпсона та з другого разу закинув м'яч у кошик.

Завдяки цій перемозі "Ворріорз" закріпилися в зоні плей-офф Західної конференції НБА. "Голден Стейт" іде на 9-й сходинці. Натомість "Атланта" посідає ту ж позицію на Сході.

Сам Луні провів на паркеті 32,5 хвилини та оформив дабл-дабл. Форвард набрав 14 очок, зробив 20 підбирань і віддав 4 передачі. Найрезультативнішим у матчі став згаданий оборонець "Ворріорз" Клей Томпсон (54 пункти).

Хто такий Кевон Луні

Американський професіонал, уродженець Вісконсина. На студентському рівні виступав за команду Університету Каліфорнії – УКЛА "Брюїнз".

Обраний "Голден Стейт Ворріорз" під 30-м номером на драфті НБА-2015. У сезоні 2015/16 провів усього 5 матчів під егідою асоціації. Далі потрапив до основної обойми каліфорнійців і завоював 3 чемпіонські персні (2017, 2018, 2022).

У липні торік підписав новий 3-річний контракт із "Ворріорз" на 25,5 млн доларів. Кузен Луні – колишній оборонець "Вашингтона", "Кліпперс", "Філадельфії", "Лейкерс", "Голден Стейт" і "Денвера" Нік Янг.

До слова, раніше склали нестандартні прогнози у спорті на 2023 рік.

Нагадаємо, минулого тижня підготували дайджест головних спортивних подій 2022 року.

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