Форвард "Голден Стэйт" оформил победный баззер в овертайме: момент дня в НБА

26-летний американец совершил победный бросок под сопровождение сирены. До момента Луни счет во втором овертайме был равным – 141:141. Он подхватил мяч после неудачной попытки из-за дуги Томпсона и со второго раза забросил мяч в корзину.

Благодаря этой победе "Уорриорз" закрепились в зоне плей-офф Западной конференции НБА. "Голден Стэйт" идет на 9-й строчке. В то же время "Атланта" занимает ту же позицию на Востоке.

Сам Луни провел на паркете 32,5 минут и оформил дабл-дабл. Форвард набрал 14 очков, сделал 20 подборов и отдал 4 передачи. Самым результативным в матче стал упомянутый защитник "Уорриорз" Клей Томпсон (54 пункта).

Кто такой Кевон Луни

Американский профессионал, уроженец Висконсина. На студенческом уровне выступал за команду Университета Калифорнии – УКЛА "Брюинз".

Выбран "Голден Стэйт Уорриорз" под 30-м номером на драфте НБА-2015. В сезоне 2015/16 провел всего 5 матчей под эгидой ассоциации. Далее попал в основную обойму калифорнийцев и завоевал 3 чемпионских перстня (2017, 2018, 2022).

В июле прошлого года подписал новый 3-летний контракт с "Уорриорз" на 25,5 млн долларов. Кузен Луни – бывший защитник "Вашингтона", "Клипперс", "Филадельфии", "Лейкерс", "Голден Стэйт" и "Денвера" Ник Янг.