Форвард "Філадельфії" з хет-триком став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

Досвідчений канадець найбільше доклався до шаленої перемоги над "Міннесотою" (7:5). Він тричі розписався у воротах "Вайлд" і двічі асистував партнерам.

Саме Кутюр'є відкрив рахунок у дебюті, зігравши на добиванні після кидка Рістолайнена. Згодом Сілер подвоїв перевагу "Флаєрс", але до середини другого періоду "Міннесота" відігралася зусиллями Фабера та Фоліньйо. "Філа" повела після шайби Мічкова, якому асистував капітан команди. Однак, "Вайлд" ще раз зрівняли рахунок стараннями Ерікссона Ека.

На старті третьої 20-хвилинки Фоліньйо взагалі оформив дубль, тож "Флаєрс" змушені були додати. Спершу Конекні реалізував більшість, а потім до справи взявся Кутюр'є. Форвард на "п'ятаку" розібрався з голкіпером "Вайлд", а потім асистував Рістолайнену після шайби Міддлтона. На останній же хвилині Кутюр'є відправив "диск" у порожні ворота гостей.

До топ-трійки зірок також потрапили воротар "Тампи-Бей" Андрєй Васілєвскій та нападник "Флориди" Меттью Ткачук. Росіянин парирував 32 кидки та оформив шатаут проти "Вашингтона". Натомість "юкі" закинув дві шайби та віддав результативну передачу в протистоянні з "Айлендерс" (6:3).

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