Воротар "Едмонтона" з першим шаутатом сезону очолив топ-3 зірок вечора НХЛ
Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив голкіпера "Едмонтон Ойлерз" Стюарта Скіннера першою зіркою ігрового вечора регулярного чемпіонату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.
Канадський воротар доклався до впевненої перемоги над "Піттсбургом" (4:0). Закинутими шайбами відзначилися Драйзайтль, Бушар, Ньюджент-Гопкінс і Екгольм.
Сам Скіннер оформив 27 сейвів. Процент парируваних кидків голкіпера очікувано склав 100%. У нинішній кампанії він уперше не пропустив. Під егідою НХЛ Скіннер загалом оформив 7 шатаутів.
Сезон 2024/25 став для стража воріт п'ятим у команді з рідного міста. Він залишається основним воротарем "Ойлерз". Дублером Скіннера на цей рік знову буде Келвін Пікар.
До трійки зірок вечора також потрапили вінгер "Вегаса" Іван Барбашев і форвард "Айлендерс" Бо Хорват. Росіянин оформив дубль в протистоянні з "Оттавою" (6:4). Натомість канадець оформив переможну шайбу в перестрілці з "Нью-Джерсі" (4:3 ОТ).
Усі результати вечора в НХЛ:
- "Вегас" – "Оттава" – 6:4 (2:3, 1:1, 3:0)
- "Нью-Джерсі" – "Айлендерс" – 3:4 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)
- "Чикаго" – "Нешвілл" – 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)
- "Едмонтон" – "Піттсбург" – 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
До слова, напередодні голкіпер "Флориди" Бобровскій очолив хіт-парад зірок із рекордною перемогою.
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