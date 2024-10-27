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Форвард "Филадельфии" с хет-триком стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Филадельфия, Воскресенье 27 октября 2024 10:56
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Форвард "Филадельфии" с хет-триком стал главной звездой вечера НХЛ: видео Фото: Шон Кутюрье (слева) набрал 5 пунктов против "Уайлд" (x.com/NHLFlyers)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги избрали капитана "Филадельфии Флайерс" Шона Кутюрье лучшим исполнителем игрового дня регулярного первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Опытный канадец больше всего приложился к безумной победе над "Миннесотой" (7:5). Он трижды расписался в воротах "Уайлд" и дважды ассистировал партнерам.

Именно Кутюрье открыл счет в дебюте, сыграв на добивании после броска Ристолайнена. Впоследствии Силер удвоил преимущество "Флайерс", но к середине второго периода "Миннесота" отыгралась усилиями Фабера и Фолиньо. "Фила" повела после шайбы Мичкова, которому ассистировал капитан команды. Однако "Уайлд" еще раз сравняли счет стараниями Эрикссона Эка.

На старте третьей 20-минутки Фолиньо вообще оформил дубль, поэтому "Флайерс" вынуждены были добавить. Сначала Конекни реализовал большинство, а затем за дело взялся Кутюрье. Форвард на "пятаке" разобрался с голкипером "Уайлд", а затем ассистировал Ристолайнену после шайбы Миддлтона. На последней же минуте Кутюрье отправил "диск" в пустые ворота гостей.

В топ-тройку звезд также попали вратарь "Тампы-Бэй" Андрей Василевский и нападающий "Флориды" Мэттью Ткачук. Россиянин парировал 32 броска и оформил шатаут против "Вашингтона". "Юки" же забросил две шайбы и отдал результативную передачу в противостоянии с "Айлендерс" (6:3).

Все результаты вечера в НХЛ:

Форвард &quot;Филадельфии&quot; с хет-триком стал главной звездой вечера НХЛ: видео

К слову, накануне вратарь "Эдмонтона" Скиннер стал главным героем с шатаутом против "Питтсбурга".

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