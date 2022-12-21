ua ru
Ср, 21 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дубль і асист відправили вінгера "Вінніпега" в лідери топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Новость на русском →
Вінніпег, Середа 21 грудня 2022 11:43
Дубль і асист відправили вінгера "Вінніпега" в лідери топ-3 зірок вечора НХЛ: відео Фото: Кайл Коннор набрав 3 пункти проти "Оттави" (facebook.com/nhljets)
Автор: Антон Федорців

Крайній нападник "Вінніпег Джетс" Кайл Коннор підкорив серця медіадепартаменту Національної хокейної ліги та опинився нагорі хіт-параду найкращих у черговий ігровий день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

26-річний американець доклався до розгромної перемоги над "Оттавою Сенаторз". У першому періоді він узяв участь у гольовій атаці з влучним пострілом Морріссі. А в третій 20-хвилинці почав солювати.

Коннор опинився без опіки поблизу воріт у затяжній атаці "Вінніпега" та легко відправив шайбу в сітку з кількох метрів після передачі того ж Морріссі. А згодом завдав класного кидка лівою із центральної зони з пасу Дюбуа. Так було встановлено підсумковий результат (5:1).

Завдяки домашній перемозі "Джетс" продовжили переслідування лідера Центрального дивізіону – "Далласа". "Старз" наразі мають 44 очки, а Коннор і компанія відстають усього на один пункт. 23 грудня "Вінніпег" зустрінеться з першою командою Сходу – "Бостон Брюїнз".

Доповнили трійку зірок вечора воротар "Кароліни" Пьотр Кочетков і центрфорвард "Філадельфії" Тревіс Конечни. Перший оформив 37 сейвів у поєдинку з "Нью-Джерсі" (4:1). Натомість другий оформив дубль проти "Коламбуса" (5:3).

До слова, напередодні вінгер "Сент-Луїса" Кайру очолив топ зірок НХЛ із першим у кар'єрі хет-триком.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛ хоккей
NEWS
Білий дім підтверджує. США відправлять Україні систему Patriot
Білий дім підтверджує. США відправлять Україні систему Patriot
DAILY
Радник Міноборони Сергій Кузан: В планах росіян є поновлення наступу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Радник Міноборони Сергій Кузан: В планах росіян є поновлення наступу