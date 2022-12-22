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Форвард "Детройта" с четырьмя пунктами возглавил тройку звезд вечера НХЛ: видео

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Детройт, Четверг 22 декабря 2022 11:21
Форвард "Детройта" с четырьмя пунктами возглавил тройку звезд вечера НХЛ: видео Фото: Майкл Расмуссен принимает поздравления партнеров (tsn.ca)
Автор: Антон Федорцив

Две шайбы и две результативные передачи против "Тампы-Бэй Лайтнинг" совершили центрального форварда "Детройт Ред Уингз" Майкла Расмуссена главным героем игрового дня в Национальной хоккейной лиге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

23-летний канадский профессионал приложился к результативной победе детройтцев (7:4). Под занавес первого периода он сравнял счет после двух голов "молний", подправив перед воротами дальний бросок Шиаро.

Во второй и третьей 20-минутках Расмуссен участием в результативных атаках помог оформить дубль Ларкину. А за минуту до финальной сирены отправил шайбу в пустые ворота "Тампы" после ошибки флоридцев в атаке шестью хоккеистами.

Благодаря победе "Детройт" сумел приблизиться к "Лайтнинг" в турнирной таблице Атлантического дивизиона НХЛ. "Тампа" идет третьей (41 очко) и пока последней проходит в плей-офф сезона. "Ред Уингз" занимают 4-е место (35 пунктов).

Дополнили топ-3 звезд вечера нападающий "Вегаса" Марк Стоун и вингер "Нью-Джерси" Йеспер Братт. Первый записал в свой актив дубль и ассист в поединке с "Аризоной" (5:2), а второй забросил две шайбы "Флориде" на выезде (4:2).

К слову, накануне нападающий "Виннипега" Коннор стал главной звездой вечера с тремя очками против "Оттавы".

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