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Форвард баскетбольної збірної України переїхав у чемпіонат Болгарії

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Софія, Вівторок 28 лютого 2023 15:00
Форвард баскетбольної збірної України переїхав у чемпіонат Болгарії Фото: Сергій Павлов у складі збірної України (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Український баскетболіст Сергій Павлов не припинив шукати спортивного щастя в європейських чемпіонатах, втретє в нинішньому сезоні змінивши команду. Тепер він захищатиме кольори софійського "Левскі".

Про це розповів агент Єгор Чемякін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Instagram посередника.

25-річний важкий форвард покинув чемпіонат Польщі. Там він упродовж нетривалого часу виступав за вроцлавський "Шльонськ".

Павлов поповнив лави "Левскі". Болгарський гранд наразі йде на 4-й сходинці НБЛ із 7-очковим відставанням від лідера першості – "Рильскі Спортиста". Окрім того, софійці змагаються у Балканській лізі (БІБЛ). Серед суперників "Левскі" там і київський "Будівельник".

Уродженець Макіївки Павлов дебютував на професіональному рівні в "Донецьку". Пізніше захищав кольори "Хіміка", "Київ-Баскета", "Дніпра". Легіонерського хліба вперше спробував у 2019 році в литовському "Пієно Жвайгждесі". Сезон 2022/23 розпочав у складі естонського "Пярну".

У кваліфікації до ЧС-2023 Павлов провів 5 поєдинків у збірній України. Середні цифри форварда – 6 очок, 2.6 підбирання, 1.4 передача, 0.2 перехоплень за майже 15 хвилин на паркеті. У колекції нагород українця 2 чемпіонські титули на батьківщині.

До слова, напередодні "Черкаські Мавпи" підписали американця Ріда з чемпіонату Азербайджану.

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