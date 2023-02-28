ua ru
Вт, 28 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Форвард баскетбольной сборной Украины переехал в чемпионат Болгарии

Новина українською →
София, Вторник 28 февраля 2023 15:00
Форвард баскетбольной сборной Украины переехал в чемпионат Болгарии Фото: Сергей Павлов в составе сборной Украины (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Украинский баскетболист Сергей Павлов не прекратил искать спортивное счастье в европейских чемпионатах, в третий раз в нынешнем сезоне сменив команду. Теперь он будет защищать цвета софийского "Левски".

Об этом рассказал агент Егор Чемякин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Instagram посредника.

25-летний тяжелый форвард покинул чемпионат Польши. Там он в течение непродолжительного времени выступал за вроцлавский "Шленск".

Павлов пополнил ряды "Левски". Болгарский гранд идет на 4-й строчке НБЛ с 7-очковым отставанием от лидера первенства – "Рыльски Спортиста". Кроме того, софийцы соревнуются в Балканской лиге (БИБЛ). Среди соперников "Левски" там и киевский "Будивельник".

Уроженец Макеевки Павлов дебютировал на профессиональном уровне в "Донецке". Позже защищал цвета "Химика", "Киев-Баскета", "Днепра". Легионерский хлеб впервые попробовал в 2019 году в литовском "Пиено Жвайгждесе". Сезон 2022/23 начал в составе эстонского "Пярну".

В квалификации к ЧМ-2023 Павлов провел 5 поединков в сборной Украины. Средние цифры форварда – 6 очков, 2.6 подбора, 1.4 передача, 0.2 перехватов за почти 15 минут на паркете. В коллекции наград украинца 2 чемпионских титула на родине.

К слову, накануне "Черкасские Мавпы" подписали американца Рида из чемпионата Азербайджана.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Баскетбол
NEWS
Сырский о боях в Бахмуте: враг бросил в наступление наиболее подготовленных штурмовиков
Сырский о боях в Бахмуте: враг бросил в наступление наиболее подготовленных штурмовиков
DAILY
Роман Костенко: Россия накапливает войска, весной будет более глобальное наступление
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Роман Костенко: Россия накапливает войска, весной будет более глобальное наступление