"Черкаські Мавпи" замінили результативного американця співвітчизником

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Оборонець Лейтерренс Рід – новачок черкаського колективу. Американець матиме нагоду дебютувати в новій команді 28 лютого в поєдинку вітчизняної першості проти "Старого Луцька".

Рід народився в Баффало та провів 4 сезони в в Національній асоціації студентського спорту (NCAA) за "Нортвестерн Стейт Демонс" із Луїзіани. Упродовж останнього сезону там (кампанія 2021/22) у середньому набирав 6.8 очок, робив 1.8 підбирань і віддавав 1.7 асистів. Нинішній сезон розпочав у складі азербайджанської "Генчі".

У Черкасах Рід повинен замінити Лейка. Американець став першим іноземцем, який приїхав до Суперліги після повномасштабного вторгнення РФ. За півсезону в лавах "Мавп" він встиг двічі оновити рекорд чемпіонату за результативністю в сезоні. Актуальний орієнтир – 41 очко.

"Черкаські Мавпи" в сезоні 2022/23 провели 19 матчів у Суперлізі. Рекорд команди – 4 перемоги, 15 поразок. Гірші показники наразі лише в "Запоріжжя".