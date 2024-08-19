Форвард баскетбольної збірної України перебрався в чемпіонат Іспанії

Український баскетболіст Павло Крутоус продовжить кар'єру в іспанській "Мелільї".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
32-річний форвард знайшов варіант працевлаштування за межами України. Він виступатиме в 3-му дивізіоні Іспанії.
Крутоус уклав із "Мелільєю" контракт на 1 рік. У колективі з іспанського анклаву на півночі Африки компанію українцю складе співвітчизник Сергій Павлов. Він нещодавно повернувся в клуб після важкої травми коліна.
Сезон 2023/24 Крутоус провів у румунській "Крайові". Середні цифри форварда – 10.5 очок, 2.8 підбирань, 1.5 передач і 0.7 перехоплень за 24.1 хвилини в грі. На батьківщині захищав кольори столичних "Будівельника" та "Київ-Баскета", а також "Дніпра".
Раніше центровий збірної України Артем Пустовий перейшов у "Ховентут" із "Обрадойро". Обидві команди змагаються в Лізі Ендеса – елітному дивізіоні чемпіонату Іспанії. На Піренеях він провів левову частку ігрової кар'єри.
До слова, раніше пригадали спортивну смерть чемпіонів української Суперліги.
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