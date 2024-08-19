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Форвард баскетбольної збірної України перебрався в чемпіонат Іспанії

Фото: Павло Крутоус у лавах "Будівельника" (facebook.com/BCBudivelnyk)
Автор: Антон Федорців

Український баскетболіст Павло Крутоус продовжить кар'єру в іспанській "Мелільї".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

32-річний форвард знайшов варіант працевлаштування за межами України. Він виступатиме в 3-му дивізіоні Іспанії.

Крутоус уклав із "Мелільєю" контракт на 1 рік. У колективі з іспанського анклаву на півночі Африки компанію українцю складе співвітчизник Сергій Павлов. Він нещодавно повернувся в клуб після важкої травми коліна.

Сезон 2023/24 Крутоус провів у румунській "Крайові". Середні цифри форварда – 10.5 очок, 2.8 підбирань, 1.5 передач і 0.7 перехоплень за 24.1 хвилини в грі. На батьківщині захищав кольори столичних "Будівельника" та "Київ-Баскета", а також "Дніпра".

Раніше центровий збірної України Артем Пустовий перейшов у "Ховентут" із "Обрадойро". Обидві команди змагаються в Лізі Ендеса – елітному дивізіоні чемпіонату Іспанії. На Піренеях він провів левову частку ігрової кар'єри.

До слова, раніше пригадали спортивну смерть чемпіонів української Суперліги.

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