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Зірка баскетбольної збірної України змінив прописку в чемпіонаті Іспанії

Бадалона, Вівторок 09 липня 2024 16:09
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Зірка баскетбольної збірної України змінив прописку в чемпіонаті Іспанії Фото: Артем Пустовий в лавах "Обрадойро" (facebook.com/obradoirocab)
Автор: Антон Федорців

Центровий збірної України Артем Пустовий продовжить кар'єру в складі "Ховентута" з Бадалони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

32-річний баскетболіст поповнив лави чотириразового чемпіона Іспанії. Каталонська команда – п'ята в іспанській сторінці біографії українця.

Пустовий уклав із "Ховентутом" контракт на 1 рік. Попередній сезон він провів у Лізі Ендеси в складі "Обрадойро", з яким покинув еліту за додатковими показниками. Водночас змагальний рік став найрезультативнішим у кар'єрі центрового – Пустовий набирав у середньому 13.4 очка за 25.5 хвилин на паркеті.

У червні українець провів короткий відрізок за індонезійську "Брітаму" (6 матчів). Раніше також захищав кольори іспанських "Мурсії", "Гран Канарії", "Барселони", аравійського "Аль-Шабаба" та южненського "Хіміка".

Що відомо про "Ховентут"

Заснований у 1930 році клуб. Чотириразовий чемпіон Іспанії, володар Кубка європейських чемпіонів (1994) та низки інших трофеїв. Прізвисько – La Penya.

Найсильніші виступи бадалонців припали на початок 90-х. У 1990 році "Ховентут" узяв Кубок Корача, далі двічі став чемпіоном Іспанії (1991, 1992), програв фінал Кубка чемпіонів (1992) та нарешті виграв трофей. Нові успіхи на європейській арені прийшли в XXI столітті – Кубок виклику ФІБА (2006) та Кубок Європи УЛЄБ (2008).

"Ховентут" раніше вивів із обігу номери 5, 7 та 8. Під ними виступали іспанці Рафаель Жофреса, Жузеп Марія Маргаль та Жорді Вільякампа відповідно.

До слова, українець Михайлюк став чемпіоном НБА в складі "Бостона".

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Чемпіонат Іспанії Баскетбол
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