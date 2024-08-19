Форвард баскетбольной сборной Украины перебрался в чемпионат Испании

32-летний форвард нашел вариант трудоустройства за пределами Украины. Он будет выступать в 3-м дивизионе Испании.

Крутоус заключил с "Мелильей" контракт на 1 год. В коллективе из испанского анклава на севере Африки компанию украинцу составит соотечественник Сергей Павлов. Он недавно вернулся в клуб после тяжелой травмы колена.

Сезон 2023/24 Крутоус провел в румынской "Крайове". Средние цифры форварда – 10.5 очков, 2.8 подбора, 1.5 передач и 0.7 перехватов за 24.1 минуты в игре. На родине защищал цвета столичных "Будивельника" и "Киев-Баскета", а также "Днепра".

Ранее центровой сборной Украины Артем Пустовой перешел в "Ховентут" из "Обрадойро". Обе команды соревнуются в Лиге Эндеса – элитном дивизионе чемпионата Испании. На Пиренеях он провел львиную долю игровой карьеры.