"Дніпро" та "Мавпи" напружилися. Чемпіонське прокляття поховало черговий гранд Суперліги

Слобожанський "Прометей" напередодні оголосив про припинення існування та приєднався до інших занепалих баскетбольних грандів.

"Титани" поповнили сумний перелік зниклих вітчизняних грандів. Слобожанці стали вже сьомим чемпіоном України, який припинив існування. Раніше з баскетбольної мапи зникли столичні "Будівельник" і "Київ", "Одеса", маріупольський "Азовмаш", "Донецьк" і южненський "Хімік". Усі разом вони завоювали 29 титулів із 32-х.

"Будівельник" був домінатором баскетбольної першості в 90-х. Тоді столичний гранд завоював 6 чемпіонських титулів, але почав здавати на зламі століть. Спершу "гладіатори" трималися біля "золота", та згодом перетворилися у відвертого середняка.

"Будівельник" був серед учасників єдиного сезону альтернативної Української баскетбольної ліги (2008/09). Однак, навіть там кияни примудрилися віддати титул "Кривбасбаскету". Повернутися на вершину "гладіатори" зуміли вже в 2010-ті.

Столичний гранд чотири рази став чемпіоном (2011, 2013, 2014, 2017). Утім, у 2018-му "Будівельник" зіткнувся з фінансовими проблемами та припинив існування. Відродилися "гладіатори" перед кампанією 2020/21, закривши старі борги перед зірками минулих днів.

"Будівельник" фінішував на 7-й позиції в першому сезоні, а в другому йшов другим перед повномасштабним вторгненням РФ. Той чемпіонат так і не дограли. Зате в першому "воєнному" сезоні кияни завоювали чемпіонський титул і... знялися посеред наступного.

Причиною нового краху "Будівельника" знову стали фінанси. Наразі на киян накладено кілька трансферних банів. Другий ренесанс "гладіаторів" стане можливим лише після закриття заборгованостей перед колишніми баскетболістами.

Інші чемпіонські колективи на шлях реінкарнації не стали. "Одеса" виграла 2 титули під назвою "БІПА-Мода" наприкінці 90-х і ще два на початку нового віку – вже зі звичною назвою. Згодом клуб перетворився в середняка. Кілька змін назв і юридичних осіб вже не дозволяють сучасну команду БІПА пов'язати з чемпіонською.

У ті ж роки виклик "Будівельнику" кинули галасливі сусіди з БК "Київ". Заснований олімпійським чемпіоном Олександром Волковим клуб встиг двічі стати чемпіоном (2000, 2005) та ще 6 разів задовольнитися срібними нагородами. У статусі середняка "вовки" пограли ще до сезону 2014/15.

А ось справжньою силою вітчизняного баскетболу 00-х став "Азовмаш". Маріупольці в 2003-2010 рр. завоювали 7 титулів із восьми. Далі ще тричі потрапили в трійку призерів, але після смерті головного мецената клубу Олександра Савчука припинили виступи.

У сезоні 2011/12 до прем'єрного чемпіонського титулу дістався "Донецьк". У фінальній серії плей-офф "тигри" здолали земляків із "Азовмаша". Як виявилося, цей успіх був останнім в історії донеччан. Із окупацією міста в 2014 році великий баскетбол там зник.

Із падінням рівня чемпіонату України з точки зору фінансів у тому ж році на перші ролі вийшов "Хімік". Южненці роками розбудовували школу талантів, яка принесла плоди в нових реаліях. Упродовж п'яти сезонів колектив із Одещини завоював 3 титули (2015, 2016, 2019), але проблеми Одеського припортового заводу поховали "Хімік" у зірваному сезоні 2021/22.

"Прометей" – наймолодший колектив у списку. Засновані в 2018 році "титани" до золотих нагород дісталися в сезоні 2020/21. Ще місяць-два тому слобожанцям пророкували конкуренцію з "Дніпром" за титул у прийдешній рік. Не склалося.

Від сумної тенденції зникнення чемпіонів України найбільше хвилюватися доводиться фанатам "Черкаських Мавп" і того ж "Дніпра". Ці дві команди залишаються останніми з колективів, які брали чемпіонські титули (три на двох), що продовжують змагатися. Вони й інші шанувальники баскетболу воліли би побачити третє відродження "Будівельника", а не бодай ще один крах...