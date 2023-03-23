ua ru
Чт, 23 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Форвард баскетбольної збірної України перебрався в чемпіонат Франції

Новость на русском →
Шоле, Четвер 23 березня 2023 11:58
Форвард баскетбольної збірної України перебрався в чемпіонат Франції Фото: Богдан Близнюк у кольорах збірної України (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Легкий форвард національної команди України Богдан Близнюк змінив столичний "Будівельник" на французький "Шоле".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

27-річний українець вирішив знову спробувати легіонерського хліба. Він виступатиме у французькій ЛНБ.

Близнюк перебрався до "Шоле" після вильоту "Будівельника" з усіх євротурнірів. До кінця сезону форвард гратиме в чемпіонаті Франції. Натомість у Кубку Європи ФІБА він не матиме права захищати кольори ще однієї команди.

Наразі "Шоле" йде на 3-й сходинці ЛНБ і впевнено проходить у плей-офф сезону. Рекорд команди – 16 перемог, 8 поразок. Дебютувати в складі "червоно-білих" Близнюк може 25 березня проти "Парижа".

Хто такий Богдан Близнюк

Уродженець Луцька, виріс у Сполучених Штатах. На студентському рівні виступав за "Істерн Вашингтон Іглз". На драфті НБА-2018 не був обраний жодною з команд.

У Літній лізі асоціації того ж року намагався закріпитися в "Лос-Анджелес Кліпперс". Зрештою, розпочав професіональну кар'єрі в складі "Бней Герцлії" з Ізраїлю. Перед сезоном 2019/20 перебрався до "Київ-Баскета", а лави "Будівельника" поповнив восени 2021-го.

У складі збірної України дебютував у 2018 році. На Євробаскеті-2022 дійшов із національною командою до 1/8 фіналу.

До слова, раніше "Будівельник" знявся з Балканської ліги через фінансові проблеми.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Баскетбол
NEWS
Скільки "Шахедів" залишилось у Росії: відповідь ГУР
Скільки "Шахедів" залишилось у Росії: відповідь ГУР
DAILY
Вадим Скібіцький: Росія може вести війну ще 2023-й, максимум 2024-й рік
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький: Росія може вести війну ще 2023-й, максимум 2024-й рік