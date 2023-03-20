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"Будівельник" знявся з Балканської ліги: відома причина

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Київ, Понеділок 20 березня 2023 19:29
"Будівельник" знявся з Балканської ліги: відома причина Фото: Янік Маррі в колі своїх підопічних (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Достроково припинити виступи в Балканській лізі (БІБЛ) у сезоні 2022/23 вирішив столичний "Будівельник".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Український гранд відмовився від подальшої участі в БІБЛ. Балканська ліга оприлюднила лист із підписом директора "гладіаторів" В'ячеслава Євстратенка щодо зняття з турніру.

"Будівельник" мотивував відмову від виступів браком фінансування. Заява від киян надійшла за 24 години до вильоту команди в Болгарію на чергові поєдинки регулярного сезону БІБЛ – проти "Пеї" та "Бероє". Усі заплановані матчі "гладіаторів" скасували, а календар змагань переформатують.

Водночас керівництво Балканської ліги проведе додаткові консультації з ФІБА та Федерацією баскетболу України щодо подальшої долі "Будівельника". Упродовж тижня кияни покинули всі три європейські турніри, в яких змагалися – Кубок Європи, Європейську північну баскетбольну лігу та БІБЛ.

На провідних ролях у ростері "Будівельника" на згадані три турніри були легіонери, а також найсильніші українці. Натомість під керівництвом Дмитра Забірченка в Суперлізі виступали українські баскетболісти. Вони достроково завоювали чемпіонський титул, здобувши наразі 27 перемог.

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