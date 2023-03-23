Форвард баскетбольной сборной Украины перебрался в чемпионат Франции
Легкий форвард национальной команды Украины Богдан Близнюк сменил столичный "Будивельник" на французский "Шоле".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
27-летний украинец решил снова попробовать легионерского хлеба. Он будет выступать во французской ЛНБ.
Близнюк перебрался в "Шоле" после вылета "Будивельника" из всех евротурниров. До конца сезона форвард будет играть в чемпионате Франции. В Кубке Европы ФИБА он не будет иметь права защищать цвета еще одной команды.
В данный момент "Шоле" идет на 3-й строчке ЛНБ и уверенно проходит в плей-офф сезона. Рекорд команды – 16 побед, 8 поражений. Дебютировать в составе "красно-белых" Близнюк может 25 марта против "Парижа".
Кто такой Богдан Близнюк
Уроженец Луцка, вырос в Соединенных Штатах. На студенческом уровне выступал за "Истерн Вашингтон Иглз". На драфте НБА-2018 не был выбран ни одной из команд.
В Летней лиге ассоциации того же года пытался закрепиться в "Лос-Анджелес Клипперс". В конце концов, начал профессиональную карьеру в составе "Бней Герцлии" из Израиля. Перед сезоном 2019/20 перебрался в "Киев-Баскет", а ряды "Будивельника" пополнил осенью 2021-го.
В составе сборной Украины дебютировал в 2018 году. На Евробаскете-2022 дошел с национальной командой до 1/8 финала.
К слову, ранее "Будивельник" снялся с Балканской лиги из-за финансовых проблем.
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