Форвард "Атлетико" не явился на предсезонную подготовку

Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн пропустил первый день предсезонного сбора. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Француза не оказалось в перечне игроков, которые в воскресенье прибыли на базу клуба.

Ранее сообщалось, что руководство оштрафует 28-летнего игрока, если тот не выполнил их требование прибыть в расположение команды не позднее 7 июля.

Напомним, "Атлетико" сообщил, что прекращает переговоры с "Барселоной" по переходу Гризманна, обвинив каталонцев в нарушении этики ведения трансферной работы.

Нападающий через адвокатов передал руководству клуба, что самостоятельно выкупит свой контракт за 120 млн евро. Таким образом, игрок получит статус свободного агента и подпишет контракт с "Барселоной".

Антуан выступал за мадридский клуб с 2014 года и выиграл Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

Напомним, "Барселона" предложила Гризманну оклад меньше, чем в "Атлетико".