Форвард "Атлетіко" не з'явився на передсезонну підготовку

Нападник мадридського "Атлетіко" Антуан Грізманн пропустив перший день передсезонного збору. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Француза не виявилося в списку гравців, які в неділю прибули на базу клубу.

Раніше повідомлялося, що керівництво оштрафує 28-річного гравця, якщо той не виконає їх вимогу прибути в розташування команди не пізніше 7 липня.

Нагадаємо, "Атлетіко" повідомив, що припиняє переговори з "Барселоною" щодо переходу Грізманн, звинувативши каталонців в порушенні етики ведення трансферної роботи.

Нападник через адвокатів передав керівництву клубу, що самостійно викупить свій контракт за 120 млн євро. Таким чином, гравець отримає статус вільного агента і підпише контракт з "Барселоною".

Антуан виступав за мадридський клуб з 2014 року і виграв Суперкубок Іспанії, Лігу Європи і Суперкубок УЄФА.

Нагадаємо, "Барселона" запропонувала Грізманну оклад менше, ніж в "Атлетіко".