Форумы Киевской области заполонили вражеские агенты: как их распознать и противодействовать

"Форумы и группы в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Киевщины массированно заполонили одинаковые сообщения", - написал Данилов.

Как распознать врага

По информации СНБО, авторы сообщений активно расспрашивают в разных вариациях о том, как добраться до Киева, кто может подвезти с маленьким ребенком в Киев, как добраться из Броваров в Борисполь.

У всех авторов есть одинаковая особенность все они - новые участники, присоединились к группам только с 25 февраля, пишут в основном на русском языке.

Как противодействовать врагам

Как рассказал Данилов, ссобы, которые расспрашивают информацию, - это вражеские агенты.

"Не указывайте маршруты движения, как и куда добраться и где еще есть свободные и доступные дороги", - призвал он.

Если вы увидели вопрос, которые приведены выше и убедились, что автор вопроса является новым участником форума:

1. подавайте жалобу админу группы;

2. большими буквами в комментариях пишите, что автор опроса - это враг, который собирает информацию.

Важно!

По данным СНБО, мессенджер WhatsApp технически защищен.

Особой бдительности требует информация, которая публикуется в группах WhatsApp, особенно те что созданы в последние 2-3 дня.

Напомним, ранее СБУ обратилась к жителям Львова и призвала - если есть информация о провокаторах, необходимо сообщать.

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