Форуми Київської області заполонили ворожі агенти: як їх розпізнати та протидіяти

"Форуми та групи у месенджерах WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Київщини масовано заполонили однакові повідомлення", - написав Данілов.

Як розпізнати ворога

За інформацією РНБО, автори дописів активно розпитують в різних варіаціях про те, як дістатись до Києва, хто може підвезти з маленькою дитиною до Києва, як дістатись з Броварів до Борисполя.

У всіх авторів є однакова особливість: всі вони - нові учасники, долучились до груп лише з 25 лютого, пишуть здебільшого російською мовою.

Як протидіяти ворогам

Як розповів Данілов, ссоби, які розпитують інформацію, - це ВОРОЖІ АГЕНТИ.

"Не вказуйте маршрути руху, як і куди дістатись та де ще є вільні і доступні дороги", - закликав він.

Якщо ви побачили запитання, які наведено вище і переконались, що автор питання є новим учасником форуму:

1. подавайте скаргу адміну групи;

2. великими літерами в коментарях пишіть, що автор опитування - це ворог, який збирає інформацію.

Важливо!

За даними РНБО, месенджер WhatsApp технічно захищений.

Особливої пильності потребує інформація, яка публікується в групах WhatsApp, особливо ті що створені в останні 2-3 дні.

Нагадаємо, раніше СБУ звернулася до жителів Львова та закликала - якщо є інформація про провокаторів необхідно повідомляти.

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