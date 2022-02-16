СБУ обратилась к жителям Львова: если есть информация о провокаторах - сообщайте

Служба безопасности Украины обратилась к жителям Львова. Львовян просят сообщать о наличии информации о подготовке провокаций в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление СБУ во Львовской области в Facebook .

В СБУ отметили, что спецслужба реагирует на все попытки дестабилизации, проводит постоянный мониторинг событий и анализирует положение дел в регионе.

"Обеспечение территориальной целостности и неприкосновенности Украины подкрепляется поддержкой со стороны неравнодушного населения. Итак, если у вас есть информация, о том, что на территорию области могут заезжать разного рода лица для возможного совершения провокаций или других противоправных действий, сообщите нам по телефону +38 066 467 10 77 (доступны все мессенджеры Viber, Telegram, WhatsApp)", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее член общественного совета при СБУ Львовской области Галина Янко в Facebook сообщила, что на территорию Львовской области "могут заезжать разного рода лица, являющиеся наемниками".

"Просьба ко всем жителям Львовской области и риелторам сообщать о лицах мужского пола в возрасте от 20 до 50 лет, которые могут как лично, так и через посредников снимать квартиры в регионе. Характерно, эти люди говорят по-русски и не владеют украинским", - написала она.