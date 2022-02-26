Форумы Киевской области заполонили вражеские агенты: как их распознать и противодействовать
В Совете национальной безопасности и обороны предупреждают, что форумы и мессенджеры Киевской области заполонили вражеские агенты. В ведомстве рассказали, как их распознать и противодействовать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря СНБО Алексея Данилова.
"Форумы и группы в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Киевщины массированно заполонили одинаковые сообщения", - написал Данилов.
Как распознать врага
По информации СНБО, авторы сообщений активно расспрашивают в разных вариациях о том, как добраться до Киева, кто может подвезти с маленьким ребенком в Киев, как добраться из Броваров в Борисполь.
У всех авторов есть одинаковая особенность все они - новые участники, присоединились к группам только с 25 февраля, пишут в основном на русском языке.
Как противодействовать врагам
Как рассказал Данилов, ссобы, которые расспрашивают информацию, - это вражеские агенты.
"Не указывайте маршруты движения, как и куда добраться и где еще есть свободные и доступные дороги", - призвал он.
Если вы увидели вопрос, которые приведены выше и убедились, что автор вопроса является новым участником форума:
1. подавайте жалобу админу группы;
2. большими буквами в комментариях пишите, что автор опроса - это враг, который собирает информацию.
Важно!
По данным СНБО, мессенджер WhatsApp технически защищен.
Особой бдительности требует информация, которая публикуется в группах WhatsApp, особенно те что созданы в последние 2-3 дня.
Напомним, ранее СБУ обратилась к жителям Львова и призвала - если есть информация о провокаторах, необходимо сообщать.
Подробнее о том, что сейчас происходит в Украине, о ситуации на Донбассе и на украинских границах, реакции мира на происходящие события - в текстовом онлайне РБК-Украина.