Форуми Київської області заполонили ворожі агенти: як їх розпізнати та протидіяти
В Раді національної безпеки та оборони попереджають, що форуми та месенджери Київської області заполонили ворожі агенти. У відомстві розповіли, як їх розпізнати та протидіяти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря РНБО Олексія Данілова.
"Форуми та групи у месенджерах WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Київщини масовано заполонили однакові повідомлення", - написав Данілов.
Як розпізнати ворога
За інформацією РНБО, автори дописів активно розпитують в різних варіаціях про те, як дістатись до Києва, хто може підвезти з маленькою дитиною до Києва, як дістатись з Броварів до Борисполя.
У всіх авторів є однакова особливість: всі вони - нові учасники, долучились до груп лише з 25 лютого, пишуть здебільшого російською мовою.
Як протидіяти ворогам
Як розповів Данілов, ссоби, які розпитують інформацію, - це ВОРОЖІ АГЕНТИ.
"Не вказуйте маршрути руху, як і куди дістатись та де ще є вільні і доступні дороги", - закликав він.
Якщо ви побачили запитання, які наведено вище і переконались, що автор питання є новим учасником форуму:
1. подавайте скаргу адміну групи;
2. великими літерами в коментарях пишіть, що автор опитування - це ворог, який збирає інформацію.
Важливо!
За даними РНБО, месенджер WhatsApp технічно захищений.
Особливої пильності потребує інформація, яка публікується в групах WhatsApp, особливо ті що створені в останні 2-3 дні.
Нагадаємо, раніше СБУ звернулася до жителів Львова та закликала - якщо є інформація про провокаторів необхідно повідомляти.
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