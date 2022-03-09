Форум в Давосе прекратил контакты с российскими организациями

Всемирный экономический форум решил прекратить взаимодействия с российскими организациями и лицами, попавшими под санкции за вторжение РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Форум в Давосе перестал контактировать с попавшими под санкции российскими гражданами. Кроме того, Всемирный экономический форум отказался от сотрудничества с местными организациями.

"Ни с одним лицом, находящимся под санкциями, мы не взаимодействуем, а также заморозили все отношения с российскими организациями", – заявили в пресс-службе форума.

В этом году Всемирный экономический форум в Давосе состоится 22-26 мая.