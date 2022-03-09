ru ua
Ср, 09 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Форум в Давосе прекратил контакты с российскими организациями

Новина українською →
Среда 09 марта 2022 20:39
Форум в Давосе прекратил контакты с российскими организациями Фото: Олег Дерипаска в Давос поедет нескоро (Bloomberg)
Автор: Антон Федорцив

Всемирный экономический форум решил прекратить взаимодействия с российскими организациями и лицами, попавшими под санкции за вторжение РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Форум в Давосе перестал контактировать с попавшими под санкции российскими гражданами. Кроме того, Всемирный экономический форум отказался от сотрудничества с местными организациями.

"Ни с одним лицом, находящимся под санкциями, мы не взаимодействуем, а также заморозили все отношения с российскими организациями", – заявили в пресс-службе форума.

В этом году Всемирный экономический форум в Давосе состоится 22-26 мая.

Напомним, что Philip Morris отказался от дальнейших инвестиций в Россию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Давос Вторжение России в Украину
NEWS
Вы еще можете спастись, если просто уйдете: Зеленский обратился к российским военным
Вы еще можете спастись, если просто уйдете: Зеленский обратился к российским военным
DAILY
Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины