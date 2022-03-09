Форум в Давосе прекратил контакты с российскими организациями
Всемирный экономический форум решил прекратить взаимодействия с российскими организациями и лицами, попавшими под санкции за вторжение РФ в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Форум в Давосе перестал контактировать с попавшими под санкции российскими гражданами. Кроме того, Всемирный экономический форум отказался от сотрудничества с местными организациями.
"Ни с одним лицом, находящимся под санкциями, мы не взаимодействуем, а также заморозили все отношения с российскими организациями", – заявили в пресс-службе форума.
В этом году Всемирный экономический форум в Давосе состоится 22-26 мая.
Напомним, что Philip Morris отказался от дальнейших инвестиций в Россию.
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