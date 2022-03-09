Форум у Давосі припинив контакти з російськими організаціями

Всесвітній економічний форум вирішив припинити взаємодію з російськими організаціями та особами, які потрапили під санкції за вторгнення РФ до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Форум у Давосі перестав контактувати з російськими громадянами, які потрапили під санкції. Окрім того, Всесвітній економічний форум відмовився від співпраці з тамтешніми організаціями.

"Із жодною особою, яка перебуває під санкціями, ми не взаємодіємо і заморозили всі відносини з російськими організаціями", – заявили в прес-службі форуму.

Цьогоріч Всесвітній економічний форум у Давосі відбудеться 22-26 травня.