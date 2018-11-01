"Форт Трамп" является ответом на агрессивные действия России, - МИД Польши

Фото: Яцек Чапутович (flickr.com polandmfa)

Чапутович отметил, что эти войска никоим образом не угрожают соседям

Создание американской военной базы на постоянной основе в Польше является ответом на агрессивные действия Российской Федерации и не является угрозой для соседей. Об этом во время двухдневного визита в Минск заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, передает РБК-Украина, ссылаясь на "Польское радио".

Министр отметил, что эти войска никоим образом не угрожают соседям, особенно Беларуси.

"Президент Беларуси говорил о том, что у него вызывает беспокойство "Форт Трамп", увеличение американского присутствия в Польше. Я объяснил, что это реакция на агрессивные действия России, и эти войска никоим образом не угрожают, особенно Беларуси", - подчеркнул Чапутович.

Добавим, на сегодня на территории Польши дислоцируются более 4,5 тыс. американских военнослужащих, находящихся там на ротационной основе.

Напомним, Вашингтон рассматривает просьбу Польши о постоянном присутствии американских военных на ее территории, о чем в сентябре сообщил президент США Дональд Трамп. Американский лидер отмечал, что разделяет обеспокоенность Варшавы о возможной агрессии России.

Ранее президент Польши Дуда попросил Трампа о создании американской базы на встрече в Белом доме, предложив назвать ее "Форт Трамп". По словам Дуди, она защитит страну от угроз со стороны России.

Как писало РБК-Украина ранее, Россия в мае выразила озабоченность сообщениями о просьбе Польши по размещению военных США в стране. В РФ отмечали, что приближение объектов НАТО к границам России подрывает стабильность в Европе.

При этом министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что вероятность размещения постоянных военных баз США в Польше очень высока.