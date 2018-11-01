"Форт Трамп" є відповіддю на агресивні дії Росії, - МЗС Польщі

Фото: Яцек Чапутович (flickr.com polandmfa)

Чапутович зазначив, що ці війська жодним чином не загрожують сусідам

Створення американської військової бази на постійній основі у Польщі є відповіддю на агресивні дії Російської Федерації і не є загрозою для сусідів. На цьому під час дводенного візиту до Мінська заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович, передає РБК-Україна, посилаючись на "Польське радіо".

Міністр зазначив, що ці війська жодним чином не загрожують сусідам, особливо Білорусі.

"Президент Білорусі говорив про те, що у нього викликає занепокоєння "Форт Трамп", збільшення американської присутності в Польщі. Я пояснив, що це реакція на агресивні дії Росії, і ці війська жодним чином не загрожують, особливо Білорусі", - підкреслив Чапутович.

Додамо, станом на сьогодні на території Польщі дислокуються понад 4,5 тис. американських військовослужбовців, які перебувають там на ротаційній основі.

Нагадаємо, Вашингтон розглядає прохання Польщі про постійну присутність американських військових на її території, про що у вересні повідомив президент США Дональд Трамп. Американський лідер зазначав, що поділяє стурбованість Варшави про можливу агресію Росії.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда попросив Трампа про створення американської бази на зустрічі в Білому домі, запропонувавши назвати її "Форт Трамп". За словами Дуди, вона захистить країну від загроз із боку Росії.

Як писало РБК-Україна раніше, Росія у травні висловила заклопотаність повідомленнями про прохання Польщі щодо розміщення військових США у країні. У РФ наголошували, що наближення об'єктів НАТО до кордонів Росії підриває стабільність у Європі.

При цьому міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що ймовірність розміщення постійних військових баз США в Польщі дуже висока.