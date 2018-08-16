В Польше могут разместить военную базу США

Вероятность размещения постоянных военных баз США очень высока, заявил министр обороны Польши

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что вероятность размещения постоянных военных баз США в Польше очень высока. Об этом сообщает "Польское Радио".

По словам министра, переговоры по этому вопросу уже ведутся, однако, в связи с тем, что это длительный процесс, говорить о конкретных сроках пока рано.

Кроме того, он подчеркнул, что переговоры с американской стороной постоянно продвигаются, в частности, Польша увеличивает свои шансы благодаря своей активности в оборонной сфере, адекватному финансированию вооруженных сил и заботе о совей защите.

"Я оцениваю шансы Польши очень высоко. Мои визиты в Вашингтон и, в частности, встречи в Белом доме с советниками по национальной безопасности президента Дональда Трампа и в Пентагоне с министром обороны США были многообещающими", - отметил Блащак.

Напомним, ранее сообщалось, что Военно-воздушные силы США в рамках мер по сдерживанию России перебросили в Германию эскадрилью истребителей F-22.