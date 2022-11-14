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Форсують Дніпро? У Міноборони показали, як ЗСУ переправляються через річку

Фото: у Міноборони показали, як ЗСУ переправляються через Дніпро (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Міноборони показали, як українські військові переправляються через Дніпро. Але поки невідомо, де саме ЗСУ форсували річку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони у Twitter.

На відео показано, як українські військові на човнах переправляються через річку. Скільки було бійців та куди саме прямували захисники - невідомо.

"Чудовий Дніпро", - йдеться в описі під відео.

Варто зазначити, що ЗСУ звільнили правий берег Дніпра від російських військ. Під окупацією залишається також Кінбурнська коса.

Нагадаємо, українські воїни ввійшли до села Музиківка Херсонської області та встановили у населеному пункті державний прапор.

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