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ЗСУ увійшли до ще одного села у Херсонській області

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Херсонська область, Понеділок 14 листопада 2022 08:38
ЗСУ увійшли до ще одного села у Херсонській області Фото: ЗСУ увійшли до ще одного села у Херсонській області (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові підняли національний прапор у селі Музиківка Херсонського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 59 окрему мотопіхотну бригаду імені Якова Гандзюка у Facebook.

""Нарешті і ми вільні!" - жителі Музиківки. Воїни 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка зняли черговий "аквафреш" і звільнили ще одне село на Херсонщині", - сказано у повідомленні.

ЗСУ увійшли до ще одного села у Херсонській області

Нагадаємо, президент України Володимира Зеленського повідомив, що українські військові встановили контроль у 60 населених пунктах Херсонської області протягом останніх днів.

Аналітики ISW зазначають, що ЗСУ досягли успіху при звільненні Херсона, зокрема, завдяки використанню ракетних систем HIMARS.

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