Форсируют Днепр? В Минобороны показали, как ВСУ переправляются через реку

В Минобороны показали, как украинские военные переправляются через Днепр. Но пока неизвестно, где именно ВСУ форсировали реку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны в Twitter.
На видео показано, как украинские военные на лодках переправляются через реку. Сколько было бойцов и куда направлялись защитники - неизвестно.
"Великолепный Днепр", - говорится в описании под видео.
Следует отметить, что ВСУ освободили правый берег Днепра от российских войск. Под оккупацией остается Кинбурнская коса.
Напомним, украинские воины вошли в село Музыковка Херсонской области и установили в населенном пункте государственный флаг.
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