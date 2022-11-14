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Форсируют Днепр? В Минобороны показали, как ВСУ переправляются через реку

Фото: в Минобороны показали, как ВСУ переправляются через Днепр (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Минобороны показали, как украинские военные переправляются через Днепр. Но пока неизвестно, где именно ВСУ форсировали реку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны в Twitter.

На видео показано, как украинские военные на лодках переправляются через реку. Сколько было бойцов и куда направлялись защитники - неизвестно.

"Великолепный Днепр", - говорится в описании под видео.

Следует отметить, что ВСУ освободили правый берег Днепра от российских войск. Под оккупацией остается Кинбурнская коса.

Напомним, украинские воины вошли в село Музыковка Херсонской области и установили в населенном пункте государственный флаг.

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