ua en ru
Чт, 18 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Форс-мажори" на НПЗ в Росії спричинили масову зупинку заправок, - росЗМІ

Четвер 18 вересня 2025 13:00
UA EN RU
"Форс-мажори" на НПЗ в Росії спричинили масову зупинку заправок, - росЗМІ Фото: атаки на НПЗ призвели до дефіциту бензину в Росії (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Оптові продажі бензину в Росії впали до дворічного мінімуму, а ціни продовжують бити рекорди. Дефіцит загострюється через зупинки НПЗ після атак українських дронів і високий попит аграріїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як повідомляє російський "Комерсантъ", продажі бензину марки А-92 на Петербурзькій біржі 16 вересня знизилися на 21,7%, до 15,6 тисячі тонн, що стало мінімальним показником з 2023 року.

Водночас продажі А-95 скоротилися до попереднього дня на 15,5%, до 12,06 тисячі тонн.

Загалом реалізація бензину на біржі знизилася на 19,1%, до 27,7 тисячі тонн.

Зазначається, що скорочення біржових продажів бензину пов'язане з позаплановими зупинками кількох масштабних НПЗ, однак причина зупинок не вказується.

НПЗ оголосили "форс-мажор" - на заправках дефіцит пального

В Росії нафтопереробні заводи оголосили "форс-мажор" і не відвантажують бензин, в результаті чого запаси на місцях швидко вичерпуються.

Через дефіцит пального на біржі, незалежні мережі АЗС програють конкуренцію великим мережам, які у пріоритеті постачальників.

16 вересня в регіонах РФ дві незалежні мережі (близько 20 АЗС в кожній) призупинили роздрібні продажі і відпускають бензин тільки за довгостроковими контрактами.

Ще одна причина дефіциту пального - підвищення попиту

Зупинки НПЗ також збіглися з підвищеним попитом. Зниження обсягів продажів, зокрема, пов'язане з високим попитом з боку російських аграріїв в період активної збиральної кампанії у вересні-жовтні.

"Учасники ринку побоюються, що поставки бензину у вересні можуть бути відкладені через позапланові ремонти на НПЗ, а його значні продажі в останній тиждень серпня "не підкріплені наявністю фактичного ресурсу", – зазначає "Комерсантъ".

Нагадаємо, 18 вересня Волгоградський НПЗ зупинив роботу через атаку дронів. Сили спецоперацій України підтвердили удар.

Сьогодні також з'явилась інформація, що дрони атакували нафтохімічний комплекс "Газпрому" в місті Салават, який розташований приблизно за 1500 км від кордону з Україною.

Зазначимо, за останніми даними, удари по НПЗ вивели з ладу об'єкти, на які припадало щонайменше 17% потужностей переробки нафти на Росії, або 1,1 млн барелів на добу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація АЗС НПЗ Атака дронів
Новини
У Полтавській області бойові дії вплинули на рух поїздів: оновлення від УЗ
У Полтавській області бойові дії вплинули на рух поїздів: оновлення від УЗ
Аналітика
Закриють небо? Чи наважиться НАТО збивати російські дрони і ракети над Україною
Роман Коткореспондент РБК-Україна Закриють небо? Чи наважиться НАТО збивати російські дрони і ракети над Україною